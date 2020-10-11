تقييم مذكرات تخرج 18 طالبا محبوسا بمؤسسة إعادة التربية وإعادة التأهيل “بابار” بخنشلة

كشفت وزارة العدل، اليوم الأحد، أنه تم تقييم 6 مذكرات تخرج خاصة بـ 18 طالب محبوس شهر سبتمبر المنصرم.

وأوضحت وزارة العدل، في بيان لها، أنه وفي إطار الاتفاقية التي تجمع وزارة العدل والمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وجامعة التكوين المتواصل.

تم تقييم ستة مذكرات تخرج، شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA، لـ 18 طالب محبوس يوم 29 سبتمبر 2020 بـمؤسسة إعادة التربية وإعادة التأهيل بابار.

وأشارت وزارة العدل أن العملية تمت بالتنسيق مع جامعة التكوين المتواصل خنشلة، وشملت تخصص قانون أعمال.

عملية تقييم المذكرات كانت تحت إشراف أساتذة جامعيين و كانت عناوين المذكرات التي تمت مناقشتها:

– مساهمة البنوك التجارية في تمويل المشاريع الاستثمارية.

– المؤسسة المصغرة و أساليب تمويلها.

– القروض البنكية و دورها في تمويل الاقتصاد الوطني.

– دراسة تحليلية للرسم على القيمة المضافة.

– الجزائر و المنظمة العالمية للتجارة تحديات و آفاق.

– عمليات غسيل الأموال و آثارها على الإدخار المحلي.

وكشفت وزارة العدل أن نتائج التقييم اسفرت على حصول جميع الطلبة المحبوسين على علامات بتقدير جيد.

كما برمجت الوزارة مناقشة ثمانية مذكرات تخرج لأربعة وعشرون طالبا محبوسا ليوم 20 أكتوبر 2020.

وستخص تخصص قانون الأعمال بالتنسيق بين مؤسسة إعادة التربية و إعادة التأهيل عين الحجر و جامعة التكوين المتواصل سعيدة.

حيث أن عناوين المذكرات التي ستتم مناقشتها ستكون حول:

– التجارة الحرة في الاستيراد والتصدير.

– التجارة الالكترونية.

– النظام المصرفي الجزائري ودوره في التنمية الاقتصادية.

– سوق الأوراق المالية في الجزائر.

– ضمانات الوفاء بقيمة السفتجة.

– أهمية القيد التجاري بين النظري والتطبيقي.

– صندوق المالية العالمية.

– سياسات الاستثمارات في الجزائر.