تقييم واقع التعاون الجزائري مع برنامج الأمم المتحدة في المجال الفلاحي

تم تقييم واقع وآفاق التعاون بين الجزائر وبرنامج الأمم المتحدة في المجال الفلاحي.

أجرى وزير الفلاحة، عبد الحميد حمداني لقاء مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر، بليرتا أليكو.

واستعرض الوزير، أمس حسب بيان للوزارة، مشاريع الشراكة الجارية وتعزيز التعاون بين الجانبين.

وتطرق الطرفان إلى مشاريع الشراكة الجارية، لا سيما في مجال الغابات.

وبحثا إمكانيات تعزيز وتنويع التعاون في مختلف المجالات ضمن اختصاص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

الإجتماع سمح بتقييم واقع وآفاق التعاون بين الجزائر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الفلاحة والتنمية الريفية.

وتم تقييم التقدم المحرز في مشاريع التعاون الثلاثة الجارية والمتعلقة بتطوير إستراتيجية وطنية وإطار قانوني ومؤسساتي بشأن الوصول إلى الموارد الجينية.

والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها والمعارف التقليدية بما يتماشى مع اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول “ناغويا” في الجزائر.