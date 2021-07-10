قناة النهار تقي الدين غريب .. منشد من الطراز الرفيع بقلم قناة النهار نشر في 10 جويلية 2021 - 09:32 أناشيد شارك غرِّد 45 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=958330 اقرأ أيضا الوزير الأول عبد العزيز جراد يقدم إستقالة حكومته لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قناة النهار 24 جوان بعد الإرتفاع المحسوس في عدد الإصابات.. المختصون يشددون على إتباع التدابير الوقائية قناة النهار 02 جويلية ندوة تاريخية تحت عنوان "صون الذاكرة وإستكمال للمسيرة" بمناسبة عيد الإستقلال قناة النهار 03 جويلية تواصل الأجواء الحارة.. طقس نهار اليوم السبت 03 جويلية 2021 قناة النهار 03 جويلية