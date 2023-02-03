تكاليف الرحلة والإقامة مجانا.. السويد تفتح أبوابها للجزائريات

نظم المعهد السويدي في ستوكهولم برنامج “She Entrepreneurs” وهو عبارة عن سلسلة من الدورات التدريبية والندوات والتدريب الداخلي. المخصصة لرائدات الأعمال. حيث يعتمد على منهج عملي وتجربة عمل وتعلم تعاوني.

ويمتد برنامج “She Entrepreneurs” على مدى ستة أشهر. حيث يوفر أدوات وأفكار ملموسة للأشخاص الذين يرغبون في تنمية أعمالهم ويريدون النمو كرواد أعمال وقادة.

كما يتضمن هذا البرنامج ورش عمل منتظمة، ودعم فردي عبر الإنترنت. وأيضًا، التعلم المكثف في الموقع في ستوكهولم، بالسويد.

وبهذا الخصوص يدعو وفد الاتحاد الأوروبي في الجزائر رائدات الأعمال الجزائريات اللواتي يرغبن في الاستفادة من التدريب والدعم. لإرسال طلباتهن قبل 14 فيفري 2023.

بالإضافة إلى ذلك، سيتحمل المعهد السويدي تكاليف الرحلات الجوية من وإلى ستوكهولم، وتكاليف الإقامة للمرشحين. والمصاريف المتعلقة بالتأمين ومواد التدريب.

وسيتم تقديم الطلبات على البوابة الإلكترونية للمعهد السويدي. حيث يُطلب من المرشحين إكمال نموذج التسجيل وتحميل سيرتهم الذاتية في نفس المنصة. بعد الانتهاء من تسجيلاتهم، سيتلقى رواد الأعمال هؤلاء رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني.

كما سيتم النظر فقط في الطلبات الكاملة. وسيتم تقييم الطلبات على أساس عدة معايير. على وجه الخصوص ، إمكانات المرشح كرائد أعمال. بعد هذا التقييم الأول ، سيتم اختيار 60 مرشحًا للمقابلات بين 13 و 24 مارس 2023.

وستتيح نتائج هذه المقابلات اختيار 30 شخصًا للمشاركة في برنامج “هي ريادة الأعمال”. وسيتم إبلاغ هؤلاء عن اختيارهم عن طريق البريد الإلكتروني.