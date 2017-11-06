تكاليف العلاج لم تدرج في قانون الصحة الجديد

أكّد رئيس عمادة الأطباء “بقاط بركاني”، أنّ مصاريف الكشف الطبي لدى الخواص لا تدخل ضمن قانون الصحّة.

وقال بقّاط أثناء نزوله ضيفا على الإذاعة، أنّ تسعيرة الكشف الطبي تدخل ضمن عمل الصندوق الوطني للضّمان الإجتماعي،

مضيفا أن تعويضات الصندوق للقطاع الخاص قديمة وتعود لسنة 1987.

مؤكدا أن تسعيرات بعض الأطباء الخواص غير منطقية لكن تقليصها في يد الضمان الإجتماعي.

كما شدّد بقاط على ضرورة الاتفاق بين النقابات والعمادات، لتعويض المصاريف تبعا للعمل الطبي.

داعيا إلى تحديد تسعيرة الكشف الطبي وتوحيدها لدى كافة الاطباء، والتصريح بها للمرضى.

وطالب بركاني بقاط بضرورة التعاقد بين الضمان الإجتماعي والمؤسّسات الإستشفائية.