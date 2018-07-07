تكاليف النقل تثقل كاهل المتعاملين الإقتصاديين

يشتكي مصدّرو المنتجات الفلاحية عبر مختلف ولايات الوطن من إرتفاع تكاليف النقل، التي حالت بينهم وبين تسويق منتوجاتهم.

وكشف، بعض المصدّرين لقناة “النهار”، أنّ الثمن الباهض لنقل السلع عرقل عملية التصدير، حيث أن ثمن التصدير للكيلوغرام الواحد من المنتوج يقارب 70 دينارا.

ويطالب أصحاب المنتجات الفلاحية الحكومة وعلى رأسها وزارة التجارة بتقديم الدعم لهم، للتعود على نشاط التصدير، وكسب خبرة فيه.

ويريد المتعاملون الإقتصاديون من الوزارة الوصية تقديم يد العون في عملية التصدير بنسبة 50 بالمائة.

حتى يتسنى لهم تسويق المنتوجات وتحقيق هامش ربح لهم.