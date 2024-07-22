تكبره بسنوات.. زواج النجمان نادين تحسين بيك وإياد عيسى

احتفلت الفنانة السورية نادين تحسين بيك بزفافها على مواطنها الفنان الشاب إياد عيسى، في حفل أُقيم بمنطقة وادي قنديل بمحافظة اللاذقية السورية على شاطئ البحر.

وحضر الحفل عدد من الفنانين والأصدقاء، وارتدت نادين فستانًا أبيض، وتسريحة شعر منسدلة. ووضعت تاجًا من الورود مع طرحة زفاف قصيرة.

ورغم فارق السن الكبير بينهما، إذ إن نادين تحسين بيك من مواليد عام 1981، بينما من المتداول عن الفنان إياد عيسى أنه من مواليد عام 1992، ما يجعل فرق السن بينهما نحو 11 عاما، لكن الانسجام يظهر عليهما بشكل كبير.

وانفصلت الفنانة نادين تحسين بيك عن زوجها السابق عازف الكمان وسيم الإمام، بعد زواج دام ثمانية أعوام. وأعلنت طلاقها منه في العام 2018، ولديها منه ابنة تدعى “لامار” وهي تعيش معها منذ انفصالها عن زوجها.