تكتل المعارضة يدعو الجيش للتفاعل أكثر مع مطالب الشعب..وولوج فترة انتقالية

جدّد تكتل المعارضة،دعوته لقيادة الجيش الشعبي الوطني للتفاعل أكثر مع مطالب الشعب،والمساعدة على تحقيقها في إطار احترام الشرعية الشعبية.

ودعت “فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب”، المجتمعة اليوم الثلاثاء، بمقر حزب جبهة العدالة والتنمية، الجيش إلى تشجيع كل مبادرات الحوار من أجل الخروج من الانسداد السياسي.

كما دعت التنظيمات الحزبية والنقابية والجمعيات، إلى فتح مقراتها لتنظيم نقاشات شعبية مفتوحة حول الوضع القائم.

ومن جهة أخرى، ثمنت تعدد مظاهر الرفض لرموز السلطة القائمة عبر الولايات، مع تشجيع كل مبادرات فئات أطياف المجتمع في تحقيق ذلك.

وجدّد تكتل المعارضة، دعوته للولوج في فترة انتقالية حقيقة مناسبة لتمكين مكونات الهبة الشعبية للانخراط في الحياة السياسية،

فيما ندّد بالرهان على تشتيت وإضعاف الهبة الشعبية السلمية مهما كان مصدره ومحاولات المساس بصورتها على المستويين الوطني والدولي.

وأدانت أحزاب المعارضة، ما سمته “اللجوء للعنف إلى أشكال العنف ضد المتظاهرين”،

متابعة :”لا سيما التجاوزات التي حدثت في مسيرات سابقة، وتثمين التزام المتظاهرين بالسلمية”.

وجدّد تكتل المعارضة، دعوته الأجهزة المختصة بضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية للتحفظ على الأموال المنهوبة والمختلسة

من أجل المحافظة على الثروة الشعبية.