تكثيف الحملات التحسيسية لفائدة مستعملي الطريق بسبب الإضطرابات الجوية

أخبار الجزائر
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تكثيف الحملات التحسيسية لفائدة مستعملي الطريق بسبب الإضطرابات الجوية
بقلم نادية بن طاهر

تكثف مصالح أمن مختلف ولايات الوطن، حملاتها التحسيسية التوعوية، لفائدة مستعملي الطريق، بسبب الإضطرابات الجوية.

وحسب مديرية الأمن الوطني، تمس هذه الحملات التحسيسة، كل من ولايات وهران، وبسكرة وأدار.

وبدورها تنظم مصالح أمن تلمسان، حملة تحسيسية في مجال السلامة المرورية، بمشاركة جمعية تلال مسيردة.

ومن جهة أخرى، تقدم ذات المصالح، دروس تحسيسية وتوعوية حول السلامة المرورية ومخاطر الانترنيت والالعاب الالكترونية، في كل من الجزائر وبومرداس خنشلة، وعين تموشنت.

وفي تيارت، قامت مصالح الأمن بالمشاركة في حملة تحسيسية حول السلامة المرورسة.

وذلك بالتنسيق مع المكتب الولائي للجمعية الوطنية للوقاية من حوادث المرور.


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