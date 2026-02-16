تكثيف الرحلات..تمديد ساعات العمل و33 مائدة إفطار جديد سوقرال بمناسبة رمضان

وكشفت الشركة في بيانها عن تسطير برنامج خاص يتضمن برمجة 2.170 رحلة إضافية هذا الأسبوع. تحسبا لتزايد الطلب على النقل البري للمسافرين قبيل حلول شهر رمضان.

وأوضح بيان المؤسسة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, السعيد سعيود. الرامية إلى توفير وسائل النقل وتكييف برامج الرحلات وفق احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة.

وفي هذا الإطار, يضيف المصدر ذاته, قامت “سوقرال”, بالتنسيق مع مديريات النقل الولائية ومؤسسات النقل العمومية والخاصة. بتعزيز برنامج الرحلات عبر مختلف ولايات الوطن, مع “تعديل مواقيت 1.050 رحلة يوميا. وتحويلها إلى الفترة المسائية والليلية, تفاديا لتقاطع مواعيد الانطلاق مع توقيت الإفطار, بالنظر إلى ارتفاع الطلب خلال هذه الفترات”.

كما سخرت المؤسسة عمالا إضافيين, من خلال تكييف مواقيت العمل حسب البرنامج المعدل. لضمان استمرارية الخدمات بالمحطات, لاسيما ما تعلق بأعوان النظافة والأمن والشباك.

وفي السياق ذاته, تم مراسلة التجار الناشطين داخل المحطات لضمان توفير الخدمات الأساسية قبل وبعد الإفطار. إلى جانب فتح وتجهيز أماكن للصلاة على مدار 24 ساعة عبر مختلف المحطات البرية.

وأكد الرئيس المدير العام لمؤسسة “سوقرال”, فارس تزرارت, في تصريح جاء في البيان, على ضرورة توسيع استخدام آليات الرقمنة لتسهيل اقتناء التذاكر والدفع الإلكتروني. داعيا المسافرين إلى الاعتماد على الخدمات الرقمية لتفادي الطوابير أمام الشبابيك.

كما أمر المسؤول مدراء المحطات بتكثيف التنسيق مع الجهات المعنية بالسلامة المرورية. لتنظيم حملات تحسيسية حول الوقاية من حوادث المرور, بمشاركة مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني والجمعيات المختصة.

من جهة أخرى, كشفت سوقرال عن تنظيم 33 مائدة إفطار عبر عدد من المحطات البرية. بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والسلطات المحلية والهلال الأحمر الجزائري. إلى جانب تنظيم أسواق جوارية ومعارض تجارية بفضاءات المحطات.

كما سيتم تسخير هذه الفضاءات لتنظيم حملات للتبرع بالدم بالتنسيق مع المصالح الصحية. ومرافقة الفرق الطبية في حملات تحسيسية موجهة لفائدة المصابين بالأمراض المزمنة حول صيام رمضان.