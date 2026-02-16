إعــــلانات
تكثيف الرحلات..تمديد ساعات العمل و33 مائدة إفطار جديد سوقرال بمناسبة رمضان

بقلم أسماء
أعلنت الشركة الوطنية لتسيير واستغلال المحطات البرية للجزائر “سوقرال”, اليوم الاثنين في بيان لها. عن تكثيف برنامج الرحلات اليومية لنقل المسافرين. مع تكييف ساعات العمل, استجابة للطلب المتزايد على النقل البري بمناسبة حلول رمضان.

