تكثيف الرقابة على مختلف الأنشطة التجارية

ضاعفت مصالح الرقابة التجارية، عبر مختلف ولايات الوطن، جهودها الميدانية، لاسيما خلال الفترات الليلية وعطلة نهاية الأسبوع، التي تشهد تزايدًا في النشاط التجاري.

وحسب بيان لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، تهدف هذه التدخلات إلى تعزيز اليقظة الوقائية. والحد من المخاطر المرتبطة بعدم احترام شروط الصحة والسلامة. من خلال تكثيف الرقابة على الأنشطة التي ترتبط مباشرة بصحة المستهلك. على غرار محلات بيع المرطبات والحلويات، السوبيرات، المطاعم، ونقاط البيع المباشر.

كما شملت مهام أعوان الرقابة معاينة مدى الالتزام بمعايير النظافة والصحة. ومراقبة ظروف العرض والتبريد والتخزين، فضلًا عن التأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة.

ولقي هذا الحضور الميداني، خاصة خلال الفترات الليلية، تفاعلًا إيجابيًا من طرف المواطنين. حيث اعتُبر عنصرًا داعمًا لتعزيز الانضباط التجاري والحد من التجاوزات المحتملة.

وتؤكد وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أن هذه الحملة الرقابية ستتواصل بوتيرة تصاعدية. مع توسيع نطاقها زمنيًا ومكانيًا خلال هذه الفترة.

كما تجدد الوزارة، دعوتها إلى التجّار من أجل الالتزام الصارم بشروط الصحة والسلامة الغذائية. كما تحثّ المواطنين على ممارسة دورهم في الرقابة التشاركية عبر التبليغ الفوري عن أي تجاوزات. دعمًا لمسار الشفافية، وتعزيزًا لثقافة استهلاك آمن ومسؤول.