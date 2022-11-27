أوامر رئاسية بتكثيف رحلات العمرة والرحلات الجوية بين باريس وجانت

ترأس، اليوم، عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن لنتائج الإجتماع، فقد خُصص الآخير لعرضين يتعلقان بالبرنامج التكميلي للتنمية، لولاية تيسمسيلت، وورقة الطريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري والجوي.

وعقب افتتاح الجلسة من قبل السيد رئيس الجمهورية وعرض الوزير الأول لحصيلة النشاط الحكومي للأسبوعين الماضيين، وجّه رئيس الجمهورية التعليمات والأوامر التالية:

1- بخصوص البرنامج التكميلي للتنمية، لولاية تيسمسيلت:

بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، أمر الرئيس، الحكومة بعقد اجتماعها، الأربعاء المقبل، بولاية تيسمسيلت، ومباشرة تجسيده وترسيمه ميدانيا، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

1ـ تسريع استكمال أشغال خط السكة الحديدية، الرابط بين تيسمسيلت وبوغزول، ومباشرة أشغال تأهيل الطرقات، التي تربط ولاية تيسمسيلت بالولايات الأخرى.

2ـ الموافقة على مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 14، الرابط بين ولاية تيسمسيلت وخميس مليانة بولاية عين الدفلى، على مسافة 84 كيلومتر، وإعادة تهيئته.

3ـ دعم برنامج البناء الريفي بالولاية، بما يتناسب مع طابعها الفلاحي والسياحي، مع تخصيص أوعية عقارية، بالتنسيق مع مصالح الغابات، مما سيسمح بعودة العائلات للمهن الحرفية المشهورة، في المنطقة.

2- بخصوص ورقة الطريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري والجوي للبضائع:

1ـ أمر رئيس الجمهورية بفتح تحقيق فوري، لمحاسبة كل المسؤولين عن تدهور هذا القطاع الاستراتيجي، في جميع المستويات والمسؤوليات.

2ـ دمج الشركتين الوطنيتين كْنان متوسطية “Cnan Med” و كْنان شمال “Cnan Nord” المتخصصتين، في النقل البحري في شركة واحدة.

3ـ إعادة النظر، جذريا، في هيكلة وسياسة النقل البحري للبضائع، على كل المستويات، من أجل تأهيله، وعرض مشروع استراتيجية التسيير الجديدة، في غضون شهر.

4ـ العمل بكل الوسائل، من أجل تسوية تقنية للبواخر الجزائرية، في الموانئ الدولية، بالتعاون بين سفراء الجزائر، في الدول المعنية، ومسؤولي قطاع النقل.

5ـ فسح المجال أمام الخبرات الجزائرية المتخصصة، في البحرية ولا سيّما الشباب المؤهل والقدماء في هذا المجال، لاستحداث شركات في مجال إصلاح السفن.

وبشأن النقل الجوي، فقد أمر الرئيس بـ :

1ـ إعادة النظر في طريقة تسيير الخطوط الجوية الجزائرية، وفق مخطط عصري، بمعايير عالمية.

2ـ تنشيط الملاحة الجوية، في مختلف مطارات الوطن، باعتبارها هياكل استراتيجية قادرة على بعث حركة الطيران.

3ـ التحضير لإنهاء عملية اقتناء الطائرات، في أقرب الآجال، في إطار تجديد الأسطول الجوي الجزائري، على أن يفصل اجتماع مجلس الوزراء المقبل، في الملف.

4ـ العودة إلى معدل الرحلات للخطوط الجوية الجزائرية، لما قبل وباء كوفيد، مع تكثيف رحلات العمرة والرحلات الجوية، ذات الطابع السياحي بين باريس وجانت.

توجيهات عامة:

1ـ شدد الرئيس على ضرورة مواصلة إصلاح قطاع الجماعات المحلية، وفق نظرة شاملة وعميقة، تتماشى وبرنامجه الرئاسي، خاصة وأن المنظومة القانونية التي تسير بها، لم تعد تواكب التحولات الكبرى، التي تعرفها البلاد.

2ـ التحضير لمقترحات مُجدية وعصرية، بخصوص قانوني البلدية والولاية باعتبارهما المؤسستين الدستوريتين المؤهلتين، لتسيير الجماعات المحلية والإقليمية.

3- مراعاة خصوصية كل بلدية، من حيث الإمكانات ومصادر الدخل.