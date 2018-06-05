تكثيف عمليات الرقابة بمحلات الألعاب ولوازم صناعة حلويات العيد في العاصمة

كثف اعوان الرقابة وقمع الغش لمديرية التجارة بولاية الجزائر عمليات مراقبة الاسواق والمحلات المختصة في بيع الملابس والأحذية والألعاب.

والتي تعرف إقبالا كبيرا في الأيام الأخيرة من رمضان من قبل العائلات.

وشرع أعوان الرقابة وقمع الغش لمديرية التجارة بالعاصمة عمليا في تكثيف الرقابة على سوق الألبسة والأحذية والألعاب.

تحسبا لحلول عيد الفطر المبارك ، دون إغفال باقي المواد الغذائية واسعة الإستهلاك.

ولاسيما المواد التي تدخل في صناعة الحلويات التي تقبل عليها العائلات بكثرة خلال هذه الفترة.

الإقبال الكبير الذي تشهده هذه المحلات بحلول الاسبوع الثالث من شهر رمضان الكريم.

حتم على الاعوان بذل المزيد من الجهد لضمان مراعاة التجار للمقاييس المطلوبة في هذه السلع.

ويحرص الاعوان خلال عملية المراقبة على التأكد من وجود الوسم من عدمه في السلع المعروضة و الذي يؤكد هوية المنتج من عدمه.

وهو ما يسمح ايضا بمحاربة المنتجات المقلدة، الى جانب التأكد من اعلام المستهلك بأسعار المنتجات المعروضة عليه.

كما يحرص اعوان المديرية على التأكد من فوترة السلع المعروضة للبيع بمختلف المحلات والاسواق والمساحات التجارية بالعاصمة.

وذلك لمواجهة ظاهرة التهرب الضريبي و كل اشكال الاحتيال التي قد يلجأ اليها المتعامل الاقتصادي.

كما تعرف سوق الالعاب رواجا كبيرا خلال هذه الفترة، تخضع لرقابة مكثفة من حيث الممارسات التجارية وانما لمطابقة النوعية.

كونها موجهة لشريحة عمرية معرضة للإصابات اذا ما تعلق الامر بألعاب خطيرة.