تكذيب تقارير إعلامية عن علاقة القرضاوي بتفجيرات سريلانكا الإرهابية

نفى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تقارير إعلامية، تظهر وجود علاقة بين المتهم الرئيسي بتفجيرات سريلانكا الإرهابية زهران هاشم، مع رئيسها السابق يوسف القرضاوي.

وهذا بسبب انتشار صورة تعود للقرضاوي ومعه زعيم الجماعة الارهابية، حسب بيان أصدره الاتحاد، ونشره على موقعه الرسمي.

وأوضح البيان: “أن الاتحاد ينفي صلة تلك الصورة بالاتهامات الكاذبة، بخصوص الصورة التي التقطت في فيفري 2016، قبل نحو أربع سنوات في مكتب القرضاوي”.

كما كشف الإتحاد أن الصورة “جمعت فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي الرئيس المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مع فضيلة الشيخ العلامة سلمان الحسيني الندوي وفضيلة الشيخ الدكتور عادل الحرازي بمكتب العلامة القرضاوي”.

مضيفا: أن الإتحاد يحتفظ بحقه في إقامة الدعاوى القانونية اللازمة ضد هذه الجريمة الإعلامية القذرة”.

ويذكر أن الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا قد أكد أمس الجمعة، أن المتطرف زهران هاشم لعب دورا أساسيا في الاعتداءات التي وقعت في بلاده الأحد.

حيث فجر نفسه بأحد الفنادق الفخمة في العاصمة كولومبو.