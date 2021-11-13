تكذيب.. فرض السلطة لبطاقة الناخب في الدوائر الانتخابية لاعتماد المراقبين

كذبت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات في بيان لها ماتناقلته وسائل إعلام بشأن فرض السلطة لبطاقة الناخب في الدوائر الانتخابية لاعتماد المراقبين. وذلك لصالح القوائم المرشحة في محليات نوفمبر 2021. وأضحت السلطة في بيانها عبر حسابها على الفيسبوك أن القرار249 الصادر عن رئيس السلطة لم يشترك اطلاقا بطاقة الناخب لاعتماد المراقبين.

كما جدد السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات دعوة المترشحين الى تعيين مثلين عنهم للمراقبة. مذكرة بأن قائمة المراقبين المودعة لدى المندوبية الولائية للسلطة يجب ان تتضمن فقط عناصر الهوية.

وهذا بالنسبة للشخص المؤهل ويتعلق الامر بالبيانات البسيطة الموجودة في بطاقة التعريف كالإسم واللقب والتاريخ الميلاد ورقم بطاقة الهوية والجهة المصدرة لها، وكذا وصورة شمسية، مع إمكانية تقديم قوائم إضافية في اجل 10 أيام قبل يوم الاقتراع.

وأنهت السلطة في ذات البيان إلى علم القوائم المترشحة أنه بإمكانها تعيين ممثلين مؤهلين لقوائمها. وذلك على مستوى اللجان الانتخابية البلدية والولائية لحضور أشغال اللجان. وذلك من اجل ضمان السير العادي للعمليات الانتخابية وضمان مصداقيتها وصحة نتائحها.

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قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الخميس، أن الأخيرة، لا تملك أي حساب مع أي طرف. كما أضاف شرفي، أن السلطة ليس لديها أي عداء أو حساب مع أي شخص.

وأشار رئيس السلطة، أن الأخيرة، تقوم بحماية المتنافسين والمنتخبين على حد سواء. مضيفا أن سلطة الانتخابات قامت بمراسلة الإدارات العمومية بتسهيل مهمة استخراج شهادة السوابق العدلية.

كما أكد، محمد شرفي، خلال مؤتمر صحفي، أن السلطة تريد بناء دولة تضمن المستقبل للجميع. تابعا “ما يهمنا أن لا نترك في الجزائر سلطة “بني وي وي” وإنّما سلطة لديها تحكم ولديها ضمير ينير الطريق”.

وأضاف المتحدث، أنه لا يمكن إتباع، المناهج القديمة التي “أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه قديما”. مشيرا ” والجيل الحالي يبحث عن الجديد”.

كما كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، عن تقدم هيئته بـ 334 طعن أمام مجلس الدولة. وقد شدد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، على ضرورة المراقبة الدقيقة لنشاطات الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر القادم.

وشدّد في وقت سابق على تجنب التأثير على مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية وتفادي تشجيع مرشح على حساب آخر.

وأكد أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعمل على تمكين المواطن من الاختيار الحر والنزيه بغية الوصول الى نتائج شفافة. وقال شرفي إن دولة المؤسسات هي الحصن المنيع للحفاظ على السيادة الوطنية وتعزيز الوحدة.

كما كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن الهيئة الناخبة بلغت 24 مليون و589 ألف و475 شخصا، مسجلة ارتفاعا ايجابيا. وسجل شرفي بارتياح، قفزة نوعية في عدد المسجلين الجدد، مقارنة بما جرى في الانتخابات السابقة.

حيث تم تسجيل 323862 ناخبا جديدا في إستفتاء تعديل الدستور، و215899 ناخبا جديدا في الإنتخابات التشريعية.

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