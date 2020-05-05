تكريس الشفافية في تولي الوظائف العليا بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن فتح باب الترشيحات الداخلية أمام جميع موظفي الوزارة على المستويين المركزي والمحلي.

واوضح بيان الوزارة أن وزير القطاع ابراهيم بومزار قام بتكريس الشفافية مع ترسيخ مبدأ تساوي الفرص، في تولي الوظائف بالوزارة أوبالمديريات الولائية.

وااف البيان انه يشترط يكون المترشحون يستوفون الشروط العامة للالتحاق بوظيفة عمومية المنصوص عليها في القوانين السارية.

وأشار البيان أنه بشترط كذلك على المترشحون إلى إمتلاكهم المؤهلات المطلوبة من خبرة وتكوين عال.

في حين سيتم الإنتقاء عبر دراسة الملفات المودعة كمرحلة أولى، ثمّ استدعاء المترشحين المنتقين لإجراء مقابلة شفوية مع أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بذلك، حضوريا أوعن بعد.

وتدخل هذه العملية في إطار تدعيم الهياكل المركزية للوزارة ومصالحها الخارجية بمختلف الكفاءات التي ينتظر منها المساهمة في التنفيذ الأمثل لمخطط عمل القطاع.