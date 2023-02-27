تكريم سفير الجزائر بإيطاليا

قامت جمعية الصداقة الإيطالية-العربية « Associazione Italo Araba Assadakah » بتكريم سفير الجزائر لدى إيطاليا عبد الكريم طواهرية.

وذلك خلال حفل تم تنظيـمه بمقر جمعية الصحافة الأجنبية « Associazione della Stampa Estera » بروما، يوم 27 فيفري 2023.

وقد جرى الحفل بحضور مـمثلي السّلك الدّبلوماسي العربي وعدد من الصّحفيين الأجانب المعتـمدين بإيطاليا.

ويأتي هذا التكريم تقديرا للدّور الإيـجابي للدّبلوماسية الجزائرية على الصعيدين الإقليـمي والدّولي واعتبارا للتطور الغيـر مسبوق الذي شهدته علاقات التعاون والشراكة الجزائرية-الإيطالية خلال الفترة الماضية.

وذكر سفير الجزائر خلال كلمة الشّكر التي ألقاها بهذه المناسبة، بمبادئ وثوابت السياسة الخارجية الجزائرية ومواقفها المشرّفة حيال القضايا العادلـة.

كما أكد طواهرية على الدّور الفعّال الذي تلعبه حاليا في المنطقة المتوسطية والإفريقية ومشيرا إلى علاقاتها المتـميزة مع الجمهورية الإيطالية.

هذا وقد خصّ السفير بعضا من الصحفيين العرب والأجانب بلقاءات ثنائية أجاب من خلالها على تساؤلاتهم بخصوص ملفات التعاون الثنائي الجزائري الإيطالي ومواقف الجزائر اتجاه بعض المسائل الإقليـمية والدولية.