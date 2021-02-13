تكريمات بالجملة لأمل بوشوشة بعد تألقها في “ذا ماسك سينغر”

تلقت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة مجموعة من التكريمات من جهات مختلفة، بعد تألقها في برنامج “ذا ماسك سينغر” عندما اختفت وراء ماسك “شيتا“.

وتحصلت بوشوشة على درع من طاقم الطائرة التي نقلتها للمشاركة في البرنامج ممثل في دمية في شكل “شيتا”.

بالإضافة إلى مجموعة من الهدايا الأخرى من طاقم البرنامج وزملاءها الفنانين الذين شاركوا في البرنامج خاصة سيرين عبد النور التي تعتبر من أقرب صديقاتها.

وعبرت أمل عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم، وكتبت على صفحتها الرسمية على الإنستغرام أمام الصورة قائلة:” شكراً من القلب لطاقم عمل خطوط “أجنحة الشام ” على هذه اللفتة المميزة”.

وأضافت:”أسعدتوني كثيراً بمحبتكم الكبيرة ولطفكم ورقي تعاملكم، وسعدت أكثر أن شخصية “الشيتا” إستطاعت أن تترك إنطباعاً إيجابياً عند الجمهور”.

وعلّقت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة على تخفيّها بماسك شخصية “شيتا” في برنامج the masked singer وحيّرت بها الكثير من المُحققين.

وقالت :”سعيدة جداً بمشاركتي في الموسم الأول من البرنامج العالمي بنسخته العربية The Masked Singer على شاشة كل العرب أم بي سي”.

وأضافت”سعيدة وفخورة بجمهوري الذي تابع “شيتا” لحظة بلحظة وكان يجمع الأدلة ليتأكد إن كنت أنا، والشكر أيضاً لزملائي المحققين”.

وقالت بوشوشة أنها تتابع البرنامج وأحبت فكرته وبالنسبة لرأي المحققين في البرنامج حول أنها شخصية “شيتا” فأعتقدت أنه أمر جيد.