تكريم أعوان الحماية المدنية في تلمسان نظير مجهوداتهم لمكافحة كورونا

قامت المنظمة الوطنية للشباب ذو الكفاءات العلمية والمهنية من أجل الجزائر بتلمسان، أمس، بتكريم أعوان الحماية المدنية نظير مجهوداتهم في مكافحة جائحة كورونا.

وحسب خلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية لتلمسان، تم تكريم المعنيين، بشهادات تقديرية تكريمية وتشجيعية، ومصاحف القرآن الكريم.

ويأتي ذلك، نظرا للمجهودات المبذولة من طرف الحماية المدنية، وعلى رأسهم مدير الحماية المدنية العقيد براهيمي بلقاسم، وكل الأطباء والضباط وصف الضباط والأعوان خلال هذه الفترة العصيبة.

وقد شارك في هذا التكريم ضابط سامي وصف ضابط من مجموعة الدرك الوطني لولاية تلمسان، وكذا ضباط سامون مرفوقين بضباط رتباء تابعين للأمن الوطني لولاية تلمسان.