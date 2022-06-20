سيتم تكريم أيقونة السينما الجزائرية شافية بوذراع في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية. حسبما صرح به السيناريست سيد فؤاد مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وقال إن الدورة الـ12 والتي ستقام في الفترة من 1 إلى 6 مارس 2023، سيتم فيها تكريم أيقونة السينما الجزائرية شافية بوذراع التي غادرت عالمنا في شهر ماي الماضي.

كما سيتم تكريم اسم الممثل المصري الراحل صلاح منصور. وأكد سيد فؤاد أن صلاح منصور يمثل مدرسة مختلفة ومتميزة في فن التمثيل العربي. وترك لنا شخصيات تعيش بيننا حتى الآن، وعمل مع كبار المخرجين في السينما والمسرح والتليفزيون. ومن أهمها: ( الزوجة الثانية، العصفور، البوسطجي، مع الذكريات، قنديل أم هاشم. شيء في صدري، أنف وثلاثة عيون، الرسالة، وراء الشمس).

وقالت المخرجة عزة الحسيني مؤسسة ومديرة المهرجان: إن تكريم اسم الفنان الكبير صلاح منصور في الدورة المقبلة من المهرجان. سيكون مصاحباً له كتاب حول مسيرته الفنية ومنهجه التمثيلي فهو يعد قيمة فنية مصرية كبيرة. وجزءاً من تاريخ مصر الفني، والكتاب سيكون من تأليف الناقد ناهد صلاح.

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