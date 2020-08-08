تكريم الجمعيات المساهمة في تأطير توافد المواطنين على مكاتب البريد

توجهت وزارة البريد، بجزيل الشكر لفعاليات المجتمع المدني التي أسهمت جنبا إلى جنب مع عمال البريد، في تأطير توافد المواطنين على مكاتب البريد خلال جائحة كورونا.

وعرفانا بمجهوداتها ومرافقتها الدائمة، سيتم تكريم مختلف الجمعيات المعنية، يوم الإثنين القادم على الساعة العاشرة.

وحسب بيان للوزارة، نشرته على صفحتها بفايسبوك، سيتم تكريم الجمعيات على النحو التالي:

الجمعات ذات الطابع الوطني: سيتم تكريمها من قبل الوزير على مستوى الوزارة، حيث وجهت لها دعوات لتعيين ممثل عنها لحضور هذا التكريم.

الجمعيات ذات الطابع المحلي: سيتم تكريمها من قبل المديرين الولائيين على المستوى المحلي.

وتتمثل قائمة الجمعيات ذات الطابع الوطني في: الهلال الأحمر الجزائري، والكشافة الإسلامية الجزائرية، وجمعية العلماء المسلمين، والمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك.

بالإضافة إلى المنظمة الوطنية لحماية الطفولة، والمنظمة الوطنية للمجتمع المدني وترقية المواطنة، وجمعية الإرشاد والإصلاح، وجمعية كافل اليتيم، وجمعية أنت الخير، والمنظمة الوطنية لحماية الطفولة والشباب.

الأكاديمية الجزائرية للعمل الإنساني وحقوق الإنسان، والمنظمة الجزائرية للعمل الخيري و الإنساني، والجمعية الوطنية للمواطنة وترقية حقوق الانسان، والجمعية الوطنية للأمن والوقاية عبر الطرقات.

وكذا المنبر الوطني لصوت الشباب، والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمة الجزائرية للعمل الخيري، وجمعية الإتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، والمنظمة الوطنية للتعاون الإنساني.

وجمعية وافعلوا الخير، وجمعية سواعد الاحسان، والاكاديمية الوطنية للتضامن ومحاربة الافات الاجتماعية، والتكتل الوطني للتضامن والإغاثة، والفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب.

جمعية الوفاء للتضامن الوطني، وجمعية البركة للعمل الخيري والإنساني، وجمعية أمان لحماية المستهلك، وجمعية جزائر الخير، ومنظمة التحالف الوطني للشباب الجزائري، وجمعية أصدقاء المريض.

والمنظمة الوطنية للجمعيات والمجتمع المدنية، وجمعية أمل الجزائر، والشبكة الجزائرية لحقوق الانسان، والاتحاد الوطني للمواطنة وحقوق الانسان، والأكاديمية الوطنية لترقية المجتمع المدني وتعزيز الوحدة الوطنية.

والمنظمة الوطنية للشباب ذوي الكفاءات العلمية والمهنية من أجل الجزائر، والجمعية الجزائرية للشباب المثقف، والاتحادية الوطنية للمجتمع المدني، والمنظمة الوطنية للتنمية من أجل الجزائر.

بالإضافة إلى التنسيقية الوطنية للمجتمع المدني، والجمعية الوطنية للعناية بالمريض وذوي الاحتياجات الخاصة، يضيف البيان.