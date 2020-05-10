تكريم الصحفيين الرياضيين المتوفين بعد نهاية كورونا

اتفق وزير الاتصال , الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر و وزير الشباب و الرياضة سيد علي خالدي على تسمية مراكز صحفية باسم صحافيين في مجال الرياضة متوفين تكريما لهم.
و أوضحت وزارة الاتصال أن هذه التكريمات “ستنظم بمجرد رفع الحجر الصحي و القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا.
المراكز الصحفية التي سيطلق عليها اسم صحافيين رياضيين متوفين:
1 – مركز الصحافة لملعب تيزي وزو : مختار شرقي (جريدة المجاهد).
2 – مركز الصحافة لملعب 5 جويلية : عبد القادر حماني (التلفزيون الجزائري).
3 – مركز الصحافة لملعب براقي : محمد صلاح ( الاذاعة الوطنية).
4 – مركز الصحافة لملعب حملاوي بقسنطينة : مخلوف بوخزر ( التلفزيون الجزائري).
5 – مركز الصحافة لملعب 5 ماي 1945 بسطيف: ابراهيم دحماني (وكالة الأنباء الجزائرية).
6 – مركز الصحافة لديوان المركب المتعدد الرياضات لولاية تبسة: ربيع دعاس ( الاذاعة و التلفزيون الجزائريين).
7 – مركز الصحافة لملعب وهران ( 40000 مقعد) : ميلود شرفي ( الاذاعة الوطنية).
8 – مركز الصحافة لملعب أحمد زبانة -وهران : عبد الله بن يخلف (الاذاعة الوطنية).
9 – مركز الصحافة لملعب مصطفى تشاكر-البليدة :عبدو سغواني (الاذاعة الوطنية).
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