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تكريم الصحفيين الرياضيين المتوفين بعد نهاية كورونا

الرياضة
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تكريم الصحفيين الرياضيين المتوفين بعد نهاية كورونا
بقلم اسماعيل عشاش

اتفق وزير الاتصال , الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر و وزير الشباب و الرياضة سيد علي خالدي على تسمية مراكز صحفية باسم صحافيين في مجال الرياضة متوفين تكريما لهم.

و أوضحت وزارة الاتصال أن هذه التكريمات “ستنظم بمجرد رفع الحجر الصحي و القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا.

المراكز الصحفية التي سيطلق عليها اسم صحافيين رياضيين متوفين:

1 – مركز الصحافة لملعب تيزي وزو : مختار شرقي (جريدة المجاهد).

2 – مركز الصحافة لملعب 5 جويلية : عبد القادر حماني (التلفزيون الجزائري).

3 – مركز الصحافة لملعب براقي : محمد صلاح ( الاذاعة الوطنية).

4 – مركز الصحافة لملعب حملاوي بقسنطينة : مخلوف بوخزر ( التلفزيون الجزائري).

5 – مركز الصحافة لملعب 5 ماي 1945 بسطيف:  ابراهيم دحماني (وكالة الأنباء الجزائرية).

6 – مركز الصحافة لديوان المركب المتعدد الرياضات لولاية تبسة: ربيع دعاس ( الاذاعة و التلفزيون الجزائريين).

7 – مركز الصحافة لملعب وهران ( 40000 مقعد) : ميلود شرفي ( الاذاعة الوطنية).

8 – مركز الصحافة لملعب أحمد زبانة -وهران : عبد الله بن يخلف (الاذاعة الوطنية).

9 – مركز الصحافة لملعب مصطفى تشاكر-البليدة :عبدو سغواني (الاذاعة الوطنية).


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