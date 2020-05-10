تكريم الصحفيين الرياضيين المتوفين بعد نهاية كورونا

اتفق وزير الاتصال , الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر و وزير الشباب و الرياضة سيد علي خالدي على تسمية مراكز صحفية باسم صحافيين في مجال الرياضة متوفين تكريما لهم.