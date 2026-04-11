تكريم الفائزين في الطبعة الأولى للمسابقة الوطنية للابتكار المدرسي

أشرف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم السبت، بالقطب العلمي والتكنولوجي “الشهيد عبد الحفيظ إحدادن” بسيدي عبد الله بالجزائر العاصمة، على حفل تكريم المتوجين في الطبعة الأولى للمسابقة الوطنية للابتكار المدرسي.

وجرى حفل التكريم بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح. ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب. وممثلين عن عدة مؤسسات وهيئات رسمية و وطنية.

وأوضح وزير التربية الوطنية، في كلمة له بالمناسبة، أن هذه المسابقة، التي نظمت تحت عنوان “الإبتكار في مجال الروبوتيك”، تجسد “الجهود المبذولة من أجل رعاية وتطوير مهارات التلاميذ. وتفتح أمامهم آفاقا واسعة للمشاركة في بناء مجتمع معرفي مزدهر”.

مشيرا الى أن عدد المشاريع المشاركة في هذه الطبعة بلغ 742 مشروعا منها 132 لتلاميذ طور الإبتدائي، 382 لتلاميذ التعليم المتوسط و228 لتلاميذ التعليم الثانوي.

كما أبرز بأن هذه المسابقة تعد خطوة متقدمة نحو تعزيز ثقافة الابتكار في المدارس، تشجيع التلاميذ على تجاوز الحلول التقليدية واستكشاف أفق علمي وتكنولوجي أوسع. وترمي أيضا الى تحويل الأفكار إلى حلول ملموسة تخدم المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأكد سعداوي بالمناسبة عمل القطاع بالتنسيق مع كافة الفاعلين على “احتضان المشاريع المتميزة وفتح آفاق الحاضنات أمامها. مع تشجيع تنصيب النوادي العلمية ونوادي الروبوتيك والذكاء الاصطناعي في المؤسسات التربوية. والتي يبلغ عددها حاليا 12.574 نادي منها 95 نادي للروبوتيك و 99 آخر للذكاء الاصطناعي”.

كما كشف الوزير عن الإطلاق الرسمي للمنصة “الرقمية المتكاملة” التي تأتي استكمالا لجهود “تبسيط الإجراءات الإدارية بإضافة خدمات ومصالح رقمية جديدة”. لتكتمل بذلك منظومة التسجيلات الرقمية التي تشمل التسجيل في أقسام التربية التحضيرية وفي السنة الأولى ابتدائي، التسيير الرقمي لغيابات التلاميذ من طرف المصلحة البيداغوجية و فضاء الأولياء”.

كما أبرز منسق لجنة التقييم الوطنية للجائزة، منيعي حسين، أنه تم من خلال المسابقة “اعتماد مسار تقييم مرحلي”. انطلق عبر لجان ولائية مختصة تولت دراسة المشاريع وانتقائها على المستوى المحلي قبل أن ترفع الأعمال المتأهلة إلى اللجنة الوطنية.

للإشارة، فقد عادت التتويجات بالمرتبة الأولى للأطوار التعليمية الثلاث لكل من التلميذ زقا محمد إسلام بمشروع الكرسي المتحرك الذكي (الطور إبتدائي)، التلميذ مزياني سيف الإسلام بمشروع اليد الإصطناعية (الطور المتوسط)، و مجموعة التلاميذ، زكريا عبد الدايم، أحمد خليفي، رتاج ليان جلاب، فاطمة همرات و شذى بوبكر بمشروع جماعي لروبوت بيد واحدة ( الطور الثانوي).

كم شهد الحفل تكريم التلاميذ الفائزين في الدورة السابعة لأولمبياد الرياضيات (2026 - OFM)، التي احتضنتها جمهورية جيبوتي مؤخرا.