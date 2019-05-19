تكريم الفائزين في الطبعة الرابعة للبرنامج الإذاعي ” بين الثانويات”

تم سهرة أمس الأحد بالعاصمة، تكريم الفائزين في نهائي الطبعة الرابعة لمسابقة بين الثانويات.

حيث توج منتخب ثانوية الرياضيات القبة باللقب، على حساب منتخب ثانويات ولاية خنشلة الذي تحصل على المرتبة الثانية، متبوعا بمنتخب مدارس أشبال الأمة بسطيف في المرتبة الثالثة.

وأشرف على حفل التكريم الذي نظم بالنادي الثقافي عيسى مسعودي، كل من وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة حسن رابحي و وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد بحضور ضباط سامين .

حيث أكد الوزير أن المسابقة تعد فرصة سانحة لحشد همم المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا لمضاعفة الجهد ورفع سقف الطموح عاليا للفوز بهذا الرهان المصيري.

كما دعا حسن رابحي بالمناسبة المترشحين، لمواصلة الاجتهاد في مشوارهم التعليمي و المهني للمساهمة في تطوير الجزائر.

وإعتبر أن إستمرارية برنامج “بين الثانويات” دليل على تفرده بخاصيات لا تكاد تتوفر في غيره.

وهذا نظرا لكونه برنامج قوامه المنافسة العلمية، و فضاء جامع للتعارف و التلاحم بين الطلبة من مختلف أنحاء الوطن.

وأبرز السيد رابحي أن بث القناة الاولى و الاذاعات المحلية لما يزيد عن 40 حصة لدليل قوي على تسخير وسائل الاعلام، خدمة للشأن التربوي ولاهتمامات الشباب.

ويذكر أن هذه الطبعة شهدت مشاركة 50 منتخبا ولائيا، وأربع منتخبات وطنية، إلى جانب تكريم الفائزين في مسابقة “الخط العربي”.