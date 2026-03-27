تكريم الفائزين في المسابقة الوطنية حول الدستور والمواطنة في طبعتها الرابعة

أشرف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، رفقة رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي،على فعاليات الحفل الختامي للمسابقة الوطنية لأحسن الأعمال المدرسية حول الدستور والمواطنة في طبعتها الرابعة، وذلك بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان، وسط حضور رسمي رفيع ومشاركة واسعة من الأسرة التربوية.

وشهد الحفل حضور عدد من كبار مسؤولي الدولة، من بينهم رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، إلى جانب ممثلين عن هيئات وطنية ودولية، وإطارات سامية في قطاع التربية، فضلاً عن تلاميذ وأساتذة ومؤطرين.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير التربية الوطنية أن هذه المسابقة، المنظمة بالتعاون مع المحكمة الدستورية. تمثل فضاءً تربوياً هاماً لترسيخ قيم المواطنة وتعزيز الثقافة الدستورية لدى التلاميذ. بما ينسجم مع أهداف المدرسة الجزائرية في تكوين جيل واعٍ بحقوقه وواجباته.

كما أشار إلى أن الطبعة الرابعة عرفت مشاركة واسعة من مختلف ولايات الوطن. أسفرت عن اختيار 16 فائزاً بعد عملية تقييم دقيقة اعتمدت معايير الابتكار والجودة الفنية والفكرية، وكذا مدى الالتزام بالقيم الدستورية.

وأثنى الوزير على جهود الأساتذة والمؤطرين الذين ساهموا في تأطير التلاميذ ومرافقتهم طيلة مراحل المسابقة، مؤكداً أهمية دعم مثل هذه المبادرات. التي تعزز روح المسؤولية والانتماء لدى الناشئة.

وفي ختام الحفل، تم تكريم 16 تلميذاً وتلميذة. إلى جانب مؤطريهم، نظير تميزهم في تقديم أعمال إبداعية عكست بعمق مفاهيم الدستور والمواطنة، في أجواء احتفالية. أبرزت روح التنافس الإيجابي والإبداع لدى التلاميذ.