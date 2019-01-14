تم اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، تكريم الفائزين في مسابقة جائزة أول نوفمبر 1954 في طبعتها الـ23، بحضور وزير المجاهدين طيب زيتوني.

وتخص هذه المسابقة مجالات البحث التاريخي، الشريط الوثائقي، القصة، الرواية، المسرحية، و الشعر.

حيث فاز على التوالي بالمراتب الأولى كل من إبراهيم بن عبد المؤمن، على بعيطش، أمال صديقي، العياشي جايلي، صالح نصار، ومحمد شاوش.

وخلال حفل تكريمي نظم بالمركز الوطني للدارسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر 1954.

إعتبر الوزير أن تنظيم هذه المسابقة التاريخية بمثابة رسالة تعكس مدى إرتباط وإهتمام الشباب والأجيال الصاعدة بالتاريخ الوطني، وتمسكهم بالثوابت الوطنية ومكونات الهوية الوطنية.