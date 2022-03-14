تكريم الفنانة القديرة بيونة في مصر

تم تكريم الممثلة القديرة باية بوزار المعروفة فنيا ببيونة بمصر، ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في طبعته الحادية عشر.

وأشرف على تكريم أسطورة الكوميديا الجزائرية كل من وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم ومحافظة المهرجان عزة الحسيني.

وجاء تكريم الفنانة نظير مسيرتها الغنية في المجال الفني والسينمائي وتألقها على الساحة الجزائرية، العربية والأوروبية.

وفي تصريح للنهار أون لاين، عبرت بيونة عن سعادتها بالتكريم، مؤكدة أنها شعرت بالفخر كونها جزائرية كُرمت على أرض الكنانة.

كما حرصت الفنانة على رفع العلم الجزائري ردا لجميل بلدٍ شهد إنطلاقتها. وعبرت بيونة، عن أمنيتها في أن تكرم ببلدها بعد مسيرة حافلة على مدار قرابة الستين عاما.

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