تكريم الفنانة “شافية بوذراع” في حفل اختتام مهرجان وهران

سيتمّ سهرة اليوم الثلاثاء تكريم الفنانة القديرة شافية بوذراع في حفل اختتام مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي.

وقال محافظ المهرجان في حديثه للنهار، بأنّه سيتم تكريم شافية بوذراع، بالإضافة إلى الإعلان عن نتائج اختيار أحسن الأفلام.

يشار إلى انّ، تتنافس في هذه الدورة 10 أفلام طويلة و14 فيلما قصيرا و 14 فيلما وثائقيا.

على جوائز الوهر الذهبي التي تم اختيارها من أصل 360 فيلما تقدمت إلى مسابقة المهرجان.

وسيتم حفل اختتام فعاليات الدورة الحادية عشر لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي يوم الثلاثاء 31 جويلية 2018 بعاصمة بوهران.