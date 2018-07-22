تكريم الفنان الراحل أحمد وهبي في افتتاح مهرجان الأغنية الوهرانية

تنظم من 5 إلى 9 أوت المقبل بوهران فعاليات الطبعة الـ 11 لمهرجان الأغنية والموسيقى الوهرانية التي سيتميز حفله الإفتتاح بتكريم الفنان الراحل أحمد وهبي.

حسب ما استفيد اليوم الأحد من مديرية الثقافة والإعلام المحلية منظمة التظاهرة.

و ولد أحمد وهبي، واسمه الحقيقي دريش تيجاني، في 21 نوفمبر 1921.

و توفي يوم 28 أكتوبر1993 بالجزائر العاصمة، حيث يعد، من مؤسسي الطبع الموسيقي الملقب بالعصري والذي عرف بوهران في الأربعينيات من القرن الماضي. وسيحضر حفل الإفتتاح الذي سيتم خلاله تكريم الراحل أحمد وهبي الفنان القدير رابح درياسة، حسب نفس المصدر.مضيفا أن اليوم الأول من المهرجان سيشهد

أيضا تقديم وصلات غنائية من طرف الفنان الوهراني المعروف هواري بن شنات.