تكريم الفنان “جمال علام” بباريس

تمّ تكريم سهرة أمس الأحد بباريس مطرب الأغنية القبائلية “جمال علام” الذي أبهر جيلا برمته لا سيما جيل السبعينيات.

و نظم حفل التكريم بكاباري سوفاج بحضور العائلة الفنية التي جاءت خصيصا للمغني و الموسيقي الجزائري مؤلف أغنية ارجوث (دعوني أروي) و مارا ديوغال (لما يعود).

و شارك في هذا الحفل التكريمي السفير الجزائري “عبد القادر مصدوع” بتعليمة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

لمرافقة المغني “في الفترة العصيبة التي يمر بها”.

كما شارك في هذه السهرة العديد من المغنيين على غرار ايدير و مجيد سولة و علي عمران و آكلي.

حيث قام هؤلاء المغنيين بتأدية أجمل أغاني الفنان جمال علام الذي تتلمذ على أيادي الشيخ صادق البجاوي.

و كان الفنان جمال علام الذي يعاني حاليا من المرض، يملأ كبرى قاعات العروض بفرنسا و بالعديد من الدول الأوروبية و كذا الولايات المتحدة.