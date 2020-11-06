تكريم الفنان “عمار ثايري” بعد تصويره فيلما قصيرا حول كورونا

تم، يوم أمس الخميس، تكريم الفنان عمار ثايري من طرف والي ولاية برج بوعريريج نظير المجهودات الكثيرة التي قام بها للتحسيس بخطر كورونا.

تكريم الفنان تم نتيجة قيامه بعدة نشاطات فنية عبر الولايات وتسجيله لفيلم قصير بعنوان” احكم دارك” .

الفلم القصير يحث فيه المجتمع و الأشخاص البقاء في البيت لتفادي انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19″المستجد.

وفي تصريح له “لتلفزيون النهار، قال عمار ثايري “هذا تنويه أكثر منه تكريم ،كما أشكر السلطات المحلية على هذه الالتفاتة الطيبة من خلالي التفاتة إلى كل فنان قام بمجهود أو توعية لتفادي الإصابة بهذا الوباء”.

تجدر الاشارة إلى أن الجزائر سجلت رقما قياسيا يوم أمس الخميس فيما يخص انتشار وباء كورونا ،حيث وصل العدد إلى أكثر من 648 حالة.