تكريم المتفوقين الأوائل في الإمتحانات الرسمية للأطوار الثلاث بالبيض

تم، اليوم السبت، تكريم المتفوقين الأوائل في الامتحانات الرسمية للأطوار الثلاث بالبيض.

كرمت السلطات الولائية بالبيض التلاميذ المتفوقين الأوائل في إمتحان شهادة البكالوريا والمتوسط وكذا إمتحان شهادة الإبتدائي دورة 2020.

حفل التكريم تتقدمته صاحبة أعلى معدل ولائيا في شهادة البكالوريا، صفية بن اعمر، التي تحصلت على معدل 17.50.

الحفل أقيم على شرفهم بدار الثقافة، محمد بلخير، حضرته السلطات المدنية والعسكرية وكافة الأسرة التربوية والتعليمية بقطاع التربية بالبيض.

المناسبة كانت فرصة لتكريم المتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة والمؤسسسات التربوية التي حققت المراتب الأولى خلال هذه الامتحانات، كثانوية الشيخ بوعمامة بالأبيض سيد الشيخ بنسبة نجاح ولائية قدرت ب 82.35%.

كما عرف هذا الحفل تكريم أيضا بعض التلاميذ والفرق التي حققت نتائج جيدة ومراتب متقدمة جهويا ووطنيا في مختلف النشاطات والمسابقات الرياضية والثقافية والتعليمية خلال الموسم الدراسي الماضي.

هذا وتأتي هذه التكريمات تقديرا وعرفانا لكل الناجحين والمتفوقين على مجهوداتهم المبذولة في سبيل تحقيق النجاح وتشجيعهم للبذل المزيد مستقبلا.