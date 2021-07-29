تكريم المتفوقين في شهادتي الباك والبيام في تيارت

كرًمت مديرية التربية لولاية تيارت التلاميذ المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط والمؤسسات التي تحصلت على نسب عالية في النجاح فيما أُستنثي تلاميذ الإبتدائي نظرا لعددهم الكبير.

حفل التكريم اشرف عليه والي الولاية ومدير التربية بالمعهد الوطني لتكوين إطارات التربية ” ابن رشد “و بحضور عدد من الإطارات التربوية واولياء التلاميذ الذين قُدمت له جوائز وشهادات تقدير على المجهودات التي بذلوها مكنتهم من التفوق تتقدمهم التلميذة سندس ريحان سيدهم صاحبة اعلى معدل في الولاية الذي بلغ 18.73

والتلميذ أحمد عبد الله داود الذي تحصل على معدل 18.72 و التلميذة دلال داود التي تحصلت على معدل .18.57

أما في المؤسسات فتم تكريم ثانوية أحمد مدغري التي تحصلت على نسبة 97.60 بالمئة وثانوية قاديري بالسوقر على نسبة 92.68 و ثانوية غافول الصحراوي على نسبة 89.57 بالمئة.

يشار إلى إن نسبة النجاح في ولاية تيارت بلغت 62.16 % بإرتفاع بلغ 6 % مقارن بالسنة الماضية .