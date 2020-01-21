تكريم المجاهدة جميلة بوحيرد في تظاهرة أفلام المقاومة بتونس

تم تكريم المجاهدة الجزائرية جميلة بوحيرد، في حفل إفتتاح النسخة الأولى من أسبوع أفلام المقاومة والتحرير، في تونس.

وكرمت بوحيرد، تقديرا لها ولدورها ودور المرأة الجزائرية، في مقاومة الإستعمار الفرنسي.

وتشارك في هذه الطبعة، أفلام من تونس والجزائر وسوريا ولبنان وفلسطين وإيران ومصر.

وتهدف هذه التظاهرة، إلى تسليط الضوء على فعل المقاومة التي تنتصر للشعوب المحتلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وافتتحت التظاهرة بعرض الفيلم السوري “دمشق حلب”، للمخرج باسل الخطيب، من بطولة دريد لحام وصباح الجزائري وسلمى المصري، وكندا حنا وعبد المنعم عمايري.