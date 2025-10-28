تكريم المجاهدة “زهية خرف الله” المحكوم عليها بالإعدام من طرف الاستعمار الفرنسي

تم اليوم الثلاثاء، تكريم المجاهدة البطلة زهية خرف الله المحكوم عليها بالإعدام من طرف الاستعمار الفرنسي. والتي كانت من بين الذين عايشوا الحدث التاريخي لبسط السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون بتاريخ 28 أكتوبر 1962. حفل التكريم يجري بمقر التلفزيون الجزائري.

حفل التكريم يجري بحضور وزير الاتصال ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال والمدير العام للتلفزيون الجزائري. إلى جانب مسؤولي هيئات ومؤسسات إعلامية وطنية وعربية وإفريقية وأوروبية.

