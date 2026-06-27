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تكريم المصالح الأمنية نظير أحسن عملية نوعية في مكافحة المخدرات

بقلم نادية بن طاهر
تكريم المصالح الأمنية نظير أحسن عملية نوعية في مكافحة المخدرات
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أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم السبت، على تكريم المصالح الأمنية التي أنجزت أفضل العمليات النوعية في مجال مكافحة المخدرات.

وتم هذا التكريم، حسب بيان لمصالح الوزير الأول، في اختتام فعاليات إحياء اليوم الدولي لمكافحة المخدرات.

وكرّم الوزير الأول، المصالح الأمنية التي أنجزت أفضل العمليات النوعية في مجال مكافحة المخدرات. تثمينًا لجهودها المتميزة في حماية المجتمع. وإحباط شبكات الاتجار غير المشروع، وتعزيز أمن واستقرار البلاد.

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