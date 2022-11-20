تكريم باحثين جزائريين تقديرا لإنجازاتهم العلمية ومساهماتهم الفكرية

قامت مؤسسة وسام العالم الجزائري، بتكريم ثلة من الباحثين الجزائريين. تقديرا لإنجازاتهم العلمية ومساهماتهم الفكرية.

ووتم التكريم خلال حفل نظم بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي. ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية، ياسين ولد موسى، وعدد من أعضاء الحكومة.

كما تم تكريم العالم المجاهد يوسف منتالشتة الذي كان له الفضل في ربط الجزائر بخط الإنترنت انطلاقا من إيطاليا سنة 1993. كما رافق عدة مشاريع في هذا المجال من بينها مشروع بريد الجزائر والخطوط الجوية الجزائرية. فضلا عن قيامه بعدة مهام، على غرار إدارة البرنامج الحكومي الدولي للمعلوماتية لمنظمة اليونسكو من 1970 إلى 1981.

وتم أيضا تكريم الدكتورة نشيدة قصباجي مرزوق، التي أنشأت أول خريطة لسرعة الرياح في الجزائر. بالإضافة إلى مساهمتها في العديد من الإنجازات مثل مشروع محطات الطاقة الشمسية على الطريق السريع ومشاريع أخرى على المستوى الدولي، وهي تمتلك 9 براءات إختراع.

كما كرمت مؤسسة وسام العالم الجزائري المهندسة المعمارية نعيمة بن كاري بوديدح، التي حققت إنجازات هامة وألفت عدة كتب في مجال تخصصها.

وقال بوغالي أن “جزائر اليوم التي اختارت طريقها نحو التجديد، عازمة على تخطي كل الحواجز والعراقيل. مبرزا دور العلماء في البناء الحضاري للوطن من خلال المناهج والبرامج المسطرة في كل المجالات وعلى جميع الأصعدة. معربا عن يقينه بأن علماءنا لن يدخروا جهدا في سبيل الأخذ بيد الأمة نحو التقدم ومواكبة الأمم والشعوب. التي قطعت شوطا كبيرا في ذلك حتى نستدرك ما ضيعناه من الفرص”.

بدوره، أكد المشرف العام لهذا الوسام محمد موسى بابا عمي، أن هذا التكريم يعد عرفانا للجهود المبذولة من قبل علماء الجزائر الذين وهبوا حياتهم خدمة للعلم والمعرفة”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور