تكريم بلحيمر في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس

كرم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ21 بتونس، وزير الإتصال الجزائري عمار بلحيمر لمشاركته كضيف شرف.

وتم تكريم بلحيمر من قبل رئيس اتحاد اذاعات الدول العربية عبد المحسن العواش ومدير عام اتحاد اذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليمان.

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