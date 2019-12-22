تكريم بن زيمة.. بيراف يرد على المُشوشين

الرياضة
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تكريم بن زيمة.. بيراف يرد على المُشوشين
بقلم إسماعيل عشاش

عبّر مُصطفى بيراف، رئيس اللجنة الأولمبية، عن إستيائه ممن وصفهم بالمُشوشوين، بعد إنتشار خبر منح وسام الإستحقاق لكريم بن زيمة.

وقال في تصريحات لـ”النهار” :”على المُشوشين، أن يقترحوا علينا أسماء تستحق التكريم سواء من المتواجدين في الجزائر أو في الجالية”.

وجدد الرجل الأول في “الكوا”، على فخره بتكريم نجم الملكي بداية من العام الجديد، بإعتباره “جزائريا” وتعرض للعُنصرية في فرنسا.

ويبقى التساؤل المطروح، هل عجزت اللجنة الأولمبية، عن إيجاد رياضي قدم خدمة للجزائر، ما عدا ظهوره بقميص للخضر في إنستغرام؟.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=744797

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