تكريم بهية راشدي والبشارية وعجايمي في اختتام الأيام الوطنية للباس الجزائري

فن وثقافة
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تكريم بهية راشدي والبشارية وعجايمي في اختتام الأيام الوطنية للباس الجزائري
بقلم زهيدة ثابت

كرمت وزير الثقافة، مليكة بن دودة، مجموعة من الفنانين الجزائريين في حفل اختتام الأيام الوطنية للباس الجزائري.

ونظمت التظاهرة تحت عنوان “لباسي..ذاكرتي..ثقافتي..” شارك فيه مجموعة من المصممين الجزائريين من مختلف ربوع الوطن.

بن دودة اختارت هذه المرة تكريم بعض الفنانين من بينهم صاحبة الأداء المميزة في الأغنية الترقية حسناء البشارية.

كما تم تكريم الفنان صاحب الصوت القوي في أغنية إلا أي عبد الحميد بوزاهر.

من جهتها الفنانة الكبيرة بهية راشدي حظيت بتكريم السيدة الوزيرة إلى جانب و صاحب الصوت المميز الممثلة القدير محمد عجايمي.


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