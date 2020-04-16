تكريم تلميذ في غرداية يبدع في شرح أساليب الوقاية من كورونا عبر فيديو محترف

أبهر تلميذ في السنة الثالثة ابتدائي بمدرسة عبد الحميد بن باديس بغرداية، يدعى يوسف بريهمات، الجميع، بمقطع فيديو حول أساليب الوقاية من كورونا.

وتصدر الفيدو، والذي نشره التلميذ في صفحة المدرسة، نسبة المشاهدة، خاصة وأنه قد انجزه بطريقة احترافية، تضمن مشاهد ونصائح للوقاية من وباء كورونا.

وتنقل طاقم ادارة المدرسة و على رأسها مديرها المدعو محمد بن بيدة، إلى منزل التلميذ يوم عيد العلم، وقام بتكريمه أمام أفراد عائلته في خطوة لتشجيع المواهب الشابة.

وكانت المدرسة، قد أطلقت مسابقة تحت عنوان المكرفون الذهبي، يشارك فيها كل تلاميذ المؤسسة بفيديوهات يتم نشرها على صفحة المدرسة.

وأكد التلميذ يوسف بريهمات، أكد للنهار أن رغبته في مشاركة أساليب الوقاية مع أقرانه من التلاميذ، هي ما دفعته لانجاز الفيديو بمساعدة أسرته، في خطوة للمساهمة في الحد من وباء كورونا عبر نشر ثقافة الوقاية.