تكريم رئيس الجمهورية بدرع جهاز الجمارك الجزائرية

كرمت المديرية العامة للجمارك، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بدرع جهاز الجمارك الجزائرية.

كما تم تكريم رئيس الجمهورية خلال افتتاح فعاليات إحياء اليوم العالمي للجمارك، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”. المنظمة تحت شعار “رعاية الجيل الجديد وترقية ثقافة تبادل المعارف وتعزيز الافتخار بالمهنة الجمركية”.

وتسلم الدرع مدير الديوان لرئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف، من طرف وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي. والمدير العام للجمارك، نور الدين خالدي.

ويأتي هذا التكريم “عرفانا للأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية لجهاز الجمارك”. “لاسيما من خلال المشاريع الإستراتيجية التي تعكف مصالح الجمارك على تجسيدها بما فيها مشروع رقمنة الجمارك”. حسب الشروح المقدمة خلال مراسم التسليم. كما تم تكريم الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، “نظير دعمه المتواصل للجمارك الجزائرية”.