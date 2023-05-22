تكريم رئيس الجمهورية نظير جهوده في نصرة القضية الفلسطينية

تم اليوم الاثنين تكريم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نظير جهوده في نصرة القضية الفلسطينية. وهذا في ختام أشغال الندوة الدولية المخلدة للذكرى الـ 75 للنكبة الفلسطينية. التي احتضن فعالياتها المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة.

وقد تسلم هذا التكريم الذي جاء في شكل مصحف شريف داخل علبة عليها مجسم المسجد الاقصى وقبة الصخرة الشريفة. وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح. الذي أكد أن هذا التكريم من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يأتي “عرفانا لدور الجزائر وللرئيس تبون في لم الشمل الفلسطيني وجهوده المتواصلة في دعم فلسطين وحشد الدعم العربي والدولي لنصرة قضيتها العادلة”.

كما أبلغ بالمناسبة، فتوح تحيات الرئيس الفلسطيني لأخيه الرئيس تبون. معربا عن فخره واعتزازه بتواجده والوفد الفلسطيني على أرض الجزائر.