تكريم سارة لعلامة في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس

تم تكريم الفنانة الجزائرية الشابة، سارة لعلامة، في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيونن، في طبعته العشرين، بتونس.

وكانت إدارة المهرجان، قد وجهت دعوة، للنجمة الجزائرية، للحضور كضيفة شرف للمهرجان.

وذلك إلى جانب النجم السوري، “باسم ياخور”، والفنانة اللبنانية المتألقة “ماغي أبو غصن”.

بالإضافة إلى نجم برنامج “أراب آيدول”، “يعقوب شاهين”، والذي سوف يحيي حفل اختتام المهرجان.

ويستمر المهرجان إلى غاية الـ30 من الشهر الجاري، والذي يتزامن مع احتفالية الذكرى الخمسين، لتأسيس إتحاد إذاعات الدول العربية، “بيت الإعلاميين العرب”.