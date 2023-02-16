أشرفت اليوم رئيسة الهلال الأحمر الجزائري حملاوي إبتسام على تكريم طاقم الهلال الأحمر الجزائري العائد من سوريا على إثر الزلزال الذي شهدته المنطقة، والمتكون من مسعفين و اطباء.

حضر الحفل كل من سفير الجمهورية العربية السورية في الجزائر نمير وهيب الغانم ، السفير المقيم بالامم المتحدة السيد اليخاندرو الفاريس ، ممثل برنامج التغذية العالمي عماد خنفير، ممثلة اليونيسيف في الجزائر السيدة كاترينا جونسون ، المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي ،ممثل الصليب الأحمر الإسباني فيسنتي سيرت مارتين ، ممثل المفوضية السامية لحقوق اللاجئين بالجزائر الدكتور شفيق مزيان ، ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الجزائر السيدة فاليري أوبر ، أعضاء برنامج ناميبيا وكذا مجموعة أطباء صحراويين.

كما أشرفت الرئيسة على تكريم طاقم المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري الذي رافق المتطوعين بكل احترافية أثناء تواجدهم بالأراضي السورية.

في كلمة لها بالمناسبة ، أشادت حملاوي بالعمل الجبار الذي قام به متطوعو الهلال الأحمر الجزائري في مجال الإسعاف والإنقاذ و وقوفه إلى جانب الشعب السوري في هذه المحنة.