تكريم طاقم الهلال الأحمر الجزائري العائد من سوريا
أشرفت اليوم رئيسة الهلال الأحمر الجزائري حملاوي إبتسام على تكريم طاقم الهلال الأحمر الجزائري العائد من سوريا على إثر الزلزال الذي شهدته المنطقة، والمتكون من مسعفين و اطباء.
حضر الحفل كل من سفير الجمهورية العربية السورية في الجزائر نمير وهيب الغانم ، السفير المقيم بالامم المتحدة السيد اليخاندرو الفاريس ، ممثل برنامج التغذية العالمي عماد خنفير، ممثلة اليونيسيف في الجزائر السيدة كاترينا جونسون ، المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي ،ممثل الصليب الأحمر الإسباني فيسنتي سيرت مارتين ، ممثل المفوضية السامية لحقوق اللاجئين بالجزائر الدكتور شفيق مزيان ، ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الجزائر السيدة فاليري أوبر ، أعضاء برنامج ناميبيا وكذا مجموعة أطباء صحراويين.
كما أشرفت الرئيسة على تكريم طاقم المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري الذي رافق المتطوعين بكل احترافية أثناء تواجدهم بالأراضي السورية.
في كلمة لها بالمناسبة ، أشادت حملاوي بالعمل الجبار الذي قام به متطوعو الهلال الأحمر الجزائري في مجال الإسعاف والإنقاذ و وقوفه إلى جانب الشعب السوري في هذه المحنة.