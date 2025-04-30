تكريم عبد الرحمن حماد في وهران تقديرًا لدعمه الكبير للرياضة الجزائرية والعربية

في لفتة تقديرية تعبّر عن الامتنان والاعتراف بالجهود المبذولة، كرّم رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى، علي إبراهيم الشيخي، رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمن حماد.

وذلك على هامش فعاليات البطولة العربية لألعاب القوى المقامة في مدينة وهران.

وجاء هذا التكريم ليعكس تقدير الاتحاد العربي للمساهمة الفاعلة التي قدمها حماد في دعم الحركة الرياضية والأولمبية. ليس فقط على المستوى الوطني، بل في المنطقة العربية ككل.

وحضر المناسبة شخصيات رياضية بارزة وممثلون عن مختلف الاتحادات الوطنية المشاركة في البطولة.

ويعَدُّ عبد الرحمن حماد، بطلاً أولمبياً سابقاً، وهو أحد أبرز الوجوه الرياضية في الجزائر. وترك بصمته منذ توليه رئاسة اللجنة الأولمبية في النهوض بالرياضة الجزائرية. من خلال رؤى إصلاحية وبرامج تطويرية تستهدف دعم الرياضيين وتشجيع البنية التحتية للرياضات الفردية والجماعية على حد سواء.