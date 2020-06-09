تكريم عمال النظافة والأطفال الفائزين بمسابقة “صحتنا بين أيدينا”

الوطني
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تكريم عمال النظافة والأطفال الفائزين بمسابقة “صحتنا بين أيدينا”
بقلم نادية بن طاهر

 أشرفت وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث، رفقة الوزير المنتدب للبيئة الصحراوية، اليوم، على فعاليات اختتام المسابقة الوطنية بين الأطفال أعضاء النوادي البيئية  “صحتنا بين أيدينا”.

وتم تكريم الفائزين الأوائل في المسابقة، نظير الأعمال التي شاركو بها من بيوتهم في فترة الحجر الصحي، والتي تعكس حسهم البيئي الباعث على الأمل.

كما تم تكريم عمال النظافة الذين يسهرون على نظافة محيطنا وسلامة البيئة خاصة، كونهم مجندين في الصفوف الأمامية لمكافحة جائحة كورونا.

وجاءت هذه المسابقة، احياءا لليوم العالمي للبيئة المصادف للخامس من شهر جوان، حيث جاء هذه السنة تحت شعار “حان وقت الطبيعة”، والذي تم تخصيص شهرا كاملا لإحيائه.

ويأتي هذا، من خلال تنظيم عدة نشاطات وفعاليات، ترسيخا وإشراكا للمواطنين والمؤسسات والجماعات المحلية في المحافظة على ارثنا الطبيعي.

وزيرة البيئة


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