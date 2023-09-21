تكريم فريق الحماية المدنية بوسام شرفي لمدينة درنة

قامت السلطات الليبية بتكريم فريق الحماية المدنية الجزائرية نظير المجهودات المبذولة في عمليات التدخل الخاصة بفياضانات درنة.

كما قامت السلطات بتقليد الفريق بأوسمة و منحمهم وسام شرفي لمدينة درنة.

هذا، وأشرف المدير العام للحماية المدنية، بمطار بوفاريك العسكري، اليوم الخميس، على انطلاق الوفد الثاني للاستخلاف للمجموعة المتواجدة في مدينة درنة المنكوبة التي ضربها إعصار “دانيال”. والذي أودى بحياة الآلاف فيما يبقى العديد من سكان المنطقة في عداد المفقودين.

وحسب مصادر “النهار”، هذا الفوج المتخصص في عمليات الإغاثة والانقاذ خلال المخار الكبرى. والذي سيخلف الفريق الذي قام بعمليه الاجلاء وانقاذ المنكوبين المتواجدين تحت الإنقاذ. لمدة 10 أيام، متكون من 77 عون حماية مدينة من مختلف الرتب.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس في بيانها “أنه متابعة للمهمة الانسانية تضامنا مع الشعب الليبي الشقيق التي تقوم بها باقتدار فرق الحماية المدنية. الموفدة إلى دولة ليبيا، بتعليمات من رئيس الجمهورية. قصد المشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة عقب الإعصار المدمر الذي ضرب مناطقا من البلاد. سيتم خلال الساعات المقبلة القيام بعملية استخلاف لفرق الحماية المدنية الموفدة بفرق أخرى في نفس التخصصات. و بذات الامكانيات و الوسائل المسخرة.”

كما أن عملية الاستخلاف تأتي طبقا للمعايير الدولية المعمول بها. حيث ستسمح لفرق الحماية المدنية بمواصلة مهامها الانسانية النبيلة. بنفس درجة التأهب، وفي ظل إشادة دولية واعتراف من الأشقاء الليبيين بجهودها الحثيثة. و احترافية أدائها، وقيم التضامن العالية التي أبان عنها الطاقم الموفد.

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