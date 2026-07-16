تكريم للإعلامية هناء غزار بوعكاز تقديرًا لجهودها في تعزيز التقارب الثقافي بين مصر والجزائر

في لفتة تقديرية تعكس أهمية الإعلام في مدّ جسور التواصل بين الشعوب، كرّم سعادة سفير جمهورية مصر العربية لدى الجزائر، عبد اللطيف اللايح، الإعلامية هناء غزار بوعكاز، تقديرًا لجهودها الصادقة في تعزيز العلاقات الثقافية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وجاء هذا التكريم خلال الحفل الرسمي للعيد الوطني لجمهورية مصر العربية، الذي تولّت الإعلامية هناء غزار بوعكاز. تقديم فقراته يوم 15 جويلية 2026 بفندق الشيراتون، بحضور عدد من الوزراء الجزائريين، وأعضاء البرلمان. ونخبة من السفراء المعتمدين لدى الجزائر، إلى جانب شخصيات دبلوماسية ورسمية بارزة.

ويجسد هذا التكريم تقديرًا للجهود الإعلامية التي تبذلها هناء غزار بوعكاز في إبراز عمق العلاقات الأخوية والثقافية بين مصر والجزائر، وترسيخ قيم التقارب والتفاهم بين الشعبين الشقيقين.

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