تكريم متقاعدي الأمن الوطني من الأسرة الثورية بمناسبة ذكرى أحداث 17 أكتوبر 1961

احتضن منتدى الأمن الوطني من ورقلة، اليوم الأربعاء، ندوة إعلامية تاريخية بالمناسبة، عرفت حضور ممثلي الأسرة الثورية والهيئات الإعلامية.

وأشرف على تنظيم الندوة المفتش الجهوي لشرطة الجنوب الشرقي ورقلة، حيث استهلت بإلقاء محاضرة نشطها الأستاذ المحاضر أحمد زيغمي.

وتناولت المداخلة وقائع تاريخية عن أحداث 17 أكتوبر 1961،ومدى مساهمتها في استرجاع السيادة الوطنية والدور البطولي للجالية الجزائرية في المهجر.

وأشارت المحاضرة، إلى أن هذه المظاهرات كانت تعبيرا صادقا عن مدى وعي وإصرار الشعب الجزائري من أجل نيل الاستقلال.

وفي ختام الندوة، تم تكريم متقاعدين من الأمن الوطني “الأسرة الثورية”، ومجاهدين من المنطقة بتقديم هدايا رمزية وشهادات شرفية.

بالإضافة إلى القيام زيارات مجاملة لبعض المجاهدين من المرضى و كبار السن.

وحظي موظفو الشرطة التابعين لأمن الولاية بزيارة إلى المتحف الجهوي للمجاهدين بولاية ورقلة.

واطلع الموظفون، على مختلف المراحل التي عرفتها الثورة الجزائرية والمحطات الخالدة التي مرت بها ، منها مظاهرات 17 أكتوبر1961.

كما تلقوا شروحات وافية عما يزخر به هذا الصرح التاريخي.